Rodolffo recebe mensagens de apoio de famosos após ser eliminado do 'BBB 21'

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 08:09 | Atualizado 07/04/2021 08:10

Rio - Rodolffo deixou o "BBB 21" na noite desta terça-feira. Ele levou a pior na disputa com Caio e Gilberto. Como de costume, o perfil do "BBB" no Instagram publicou a primeira selfie do eliminado após deixar a casa. Na legenda, Rodolffo pediu desculpas e agradeceu o carinho do público. Famosos como Xand Avião, César Menotti, Fernando, da dupla com Sorocaba, entre outros, deixaram mensagens de apoio para Rodolffo nos comentários.

"Você foi guerreiro, compadre! Deus de abençoe sempre. Tamo junto", disse Fernando, da dupla com Sorocaba. "Bem vindo, compadre. Você foi incrível. Seu lugar é aqui. Deus te abençoe grandemente", escreveu César Menotti. "Vem ouvir a música mais tocada do país, compadre", escreveu Xand Avião, se referindo a música de Rodolffo, "Batom de Cereja", que estourou depois que ele entrou no reality show.

Leo Chaves também deixou seu apoio. "Você teve a oportunidade de mostrar um lado pessoal que muitos não conheciam, e isso jogou a seu favor, porque trouxe sua verdade essencial! Além disso, a música mais tocada do país. O saldo é muito positivo! Parabéns!". O ex-jogador de futebol Falcão também se manifestou. "Esse sorriso que queremos, parabéns por tudo! Não fugiu da responsabilidade! Humildade e bondade mora aí".