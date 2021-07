Ex-BBB Sarah Andrade mostra resultado da lipo LAD - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:58 | Atualizado 09/07/2021 11:00

Rio - A ex-BBB Sarah Andrade postou no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni para mostrar o resultado da lipo LAD a qual se submeteu a cerca de 40 dias. A ex-BBB passou pelo procedimento nas costas e na barriga. A lipoaspiração Lipo Lad visa deixar o corpo mais definido.

"Hoje faz quarenta dias da cirurgia que fiz da lipo e do silicone e quero mostrar para vocês. Acabei de terminar aqui uma sessão de drenagem. Quero mostrar como está ficando. Já dá para ter uma noção maior e ver mais as marcações no corpo", disse a ex-BBB nos Stories.

"Já está bem mais desinchado o corpo, mas parece que é com sessenta dias que vemos o resultado final. Então, deve mudar um pouquinho ainda, nas próximas semanas. Mas é muoto engraçado, porque o corpo muda muito rápido. Eu estava meio preocupada com algumas coisas estarem maior do que eu queria, mas agora deu uma desinchada e deu para ter uma noção melhor", completou.