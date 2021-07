Paolla Oliveira sensualiza em fotos no Twitter - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 07:46 | Atualizado 08/07/2021 07:52

Rio - Paolla Oliveira fez a alegria de seus seguidores do Twitter, na tarde desta quarta-feira, ao compartilhar duas fotos em que aparece renovando o bronzeado. Nas imagens, a atriz de 39 anos mostra suas curvas de biquíni. Os fãs fizeram vários elogios e rolaram até algumas cantadas. "Está pegando um solzinho, né, amor? Então me chama de sol e vem me pegar também", brincou um seguidor.

Recentemente, surgiram rumores de que Paolla Oliveira estaria iniciando um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Os dois foram vistos juntos na fila do um caixa de uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Paolla está solteira desde que terminou o namoro com o coach Douglas Maluf, em abril deste ano.