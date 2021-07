Malvino Salvador e os filhos - Reprodução

Malvino Salvador e os filhosReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:13 | Atualizado 07/07/2021 19:15

Internado na UTI com bronquiolite, Rayan, de cinco meses, apresenta um quadro estável e está respondendo bem aos medicamentos, de acordo com o boletim médico enviado pela assessoria à revista "Quem", nesta quarta-feira. Mesmo com o quadro positivo, o caçula de Malvino Salvador e Kyra Gracie continua na UTI.

fotogaleria

Publicidade

"Rayan segue no hospital, o quadro dele é estável e está respondendo bem aos medicamentos. Malvino e Kyra agradecem o carinho e a preocupação da imprensa, dos fãs, amigos e família", diz o comunicado.



Rayan foi internado na última segunda-feira na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após passar mal. Na ocasião, Kyra fez uma publicação no Instagram explicando a situação. "Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI. Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui".