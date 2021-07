Luísa Kalimann é a nova convidada do 'Casa Kalimann' - Reprodução/Globoplay

Luísa Kalimann é a nova convidada do 'Casa Kalimann'Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:21

Rio - Luísa Sonza abriu o jogo sobre os comentários maldosos que recebe na internet. A cantora de 22 anos participou do "Casa Kalimann", em episódio que foi disponibilizado no Globoplay nesta semana, e se manifestou sobre os boatos que circulam na internet sobre sua aparência e seus procedimentos estéticos.

“Às vezes, fico um pouco zangada porque tenho uma coisa um pouco especial, que é a galera gostar de inventar o 'a mais' do 'a mais' do 'a mais', sabe? A galera inventa muita cirurgia plástica para mim, e isso me incomoda”, relatou a artista em conversa com Rafa Kalimann.

“Por trás de toda a internet, sempre tem um ser humano. A gente sente da mesma maneira que você, que pode estar estressado um dia e vai lá comentar alguma coisa que acha que a gente nunca vai ver, mas a gente vê", continuou Luísa, se dirigindo aos autores das ofensas que recebe, também conhecidos como "haters".

“Sinto muito medo das pessoas não gostarem de mim pelo que eu sou e não quero mais sentir esse medo. Já deixei muito de falar o que eu sentia, fazer o que eu sentia, até pelo 'hate' [ódio, em inglês] que eu já sofri. Comecei a ficar com medo de andar, literalmente", revelou Luísa, que chegou a receber ofensas na rua após a morte do filho de Whindersson

"Isso é uma coisa que eu venho tirando bastante na minha vida, de um tempo para cá. Principalmente no ano de 2020”, disse a artista sobre seu medo da opinião pública. “Eu parei de me importar com o que as pessoas pensavam, e quero me importar cada vez menos com isso", declarou.