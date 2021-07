Sergio Guizé é vacinado contra a covid-19 - Reprodução

Sergio Guizé é vacinado contra a covid-19Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:49

Rio - Sergio Guizé foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira e aproveitou para fazer suas críticas ao governo e o comportamento do presidente da República Jair Bolsonaro. Em sua postagem nas redes sociais, o ator ainda pediu para que os seguidores também tomem a vacina e usem máscara.

"Vacinem-se, usem máscaras. #forabolsonarogenocida e a sua corja de cúmplices. Agora mais forte para as manifestações do dia #23J, pedir cadeia para o sabotador da república, da ciência e dos brasileiros, dizer que temos vergonha das forças armadas que deveriam estar ao lado do povo, proteger o povo e não o presidente que é corrupto e a sua família de bandidos/milicianos", escreveu o ator.

