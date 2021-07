Szafir e Xuxa - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 21:49 | Atualizado 08/07/2021 21:51

Xuxa Meneghel lamentou, nesta quinta-feira, pelas redes sociais, o estado de saúde de Luciano Szafir. Na publicação, a apresentadora ainda criticou o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) pelos problemas com a vacina contra o coronavírus. Szafir está internado desde o dia 22, com covid-19, e foi transferido para o hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.