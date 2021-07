Sasha e Luciano Szafir - Reprodução da internet

Publicado 08/07/2021 17:38 | Atualizado 08/07/2021 17:43

Rio - Sasha Meneghel utiliou as redes sociais, nesta quinta-feira (8), para pedir apoio e orações por seu pai, Luciano Szafir. Internado desde 22 de junho para tratar uma segunda infecção pelo coronavírus, o ator de 52 anos foi transferido do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, para o Copa Star, em Copacabana.

"Agradecemos as mensagens de carinho e as orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para a recuperação completa do meu pai. Obrigada", escreveu Sasha em postagem nos Stories do Instagram. A modelo também compartilhou o boletim médico mais recente, informando o estado de saúde do ator.

"O paciente segue estável e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva", diz trecho do informe divulgado. Luciano Szafir fez uma colostomia no Samaritano, na quarta-feira, e chegou a ter seu estado de saúde avaliado como gravíssimo, segundo apurou a coluna de Fábia Oliveira, do DIA.