O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias - Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira DiasMarcos Oliveira/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 23:56 | Atualizado 07/07/2021 23:57

Rio – O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias foi liberado pela polícia legislativa na noite desta quarta-feira (07) após pagar a fiança, estipulada no valor de R$ 1.100. Dias, enquanto detido pela Polícia do Senado, prestou novo depoimento por aproximadamente 5 horas antes de ser solto.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, determinou a prisão de Roberto Dias durante a sessão realizada mais cedo no mesmo dia. Segundo o senador, o ex-diretor mentiu durante seu depoimento à comissão e por isso deveria ser detido.

Publicidade

fotogaleria

Roberto Dias foi exonerado do Ministério da Saúde após denúncia de que teria pedido uma propina de US$ 1 por vacina na compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca pelo Governo Federal. A acusação do esquema de corrupção foi denunciada pelo policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que se apresenta como representante da Davati Medical Supply no Brasil.

Publicidade