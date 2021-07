Ministra do STF, Rosa Weber - Agência Brasil

Ministra do STF, Rosa Weber Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 01:26 | Atualizado 02/07/2021 01:27

Rio – A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), recusou nesta quinta-feira (01) o pedido do Procurador Geral da República, Augusto Aras, para adiar a investigação de prevaricação feita a Jair Bolsonaro (sem partido). A PGR gostaria de aguardar o fim da CPI da Covid para começar as investigações.