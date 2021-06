RBD volta ao Brasil após mais de dez anos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 22:25

Rio – O empresário e produtor de eventos William Crunfli confirmou na noite desta segunda-feira (28) a volta de uma das grandes febres musicais dos anos 2000, a banda RBD retornará ao Brasil em 2022. Crunfli, que é responsável por 14 shows dos Rebeldes no país, revelou a novidade em entrevista para o canal do Youtube do jornalista Jose Norberto Flesch.

Segundo William, ainda é necessário encontrar um promotor para o evento, mas a realização do evento já é dada como certa no primeiro semestre do ano que vem. Ainda não está definido o promotor. Eu acho que estamos bem na parada, mas ainda não está definido. Mas que vem, vem! Para o público o que interessa é isso!” Afirmou o produtor.

A confirmação do RBD tomou as redes sociais de assalto:

