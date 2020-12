RBD Divulgação

É hoje, sim! Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann estão prontos para a primeira live show do RBD, após 12 anos de hiato do grupo mexicano. Intitulada "Ser o Parecer", a transmissão chega com clima de nostalgia, passeando pelos maiores hits dos Rebeldes, que dominaram a cena no início dos anos 2000. Apesar da euforia e alegria dos fãs, o retorno não contará com o sexteto completo, já que Poncho e Dulce Maria não participarão do evento, mas serão homenageados na maratona.



Durante essa live de 6 horas, os fãs do RBD vão poder participar do evento virtual mundial, enviando seus vídeos e memórias da banda para o site SerOParecer.world. Mais tarde, às 18h CST (20h horário de Brasília), é a hora o show mais esperado. Os ingressos estarão à venda no mesmo site, SerOParecer.world . Atualmente, o valor é de R$ 160,86, podendo ser dividido em até 12 vezes.

O Que Esperar?

O RBD surgiu como um grupo fictício dentro da novela mexicana que foi exibida originalmente entre 2004 e 2006. O sucesso fez com que o grupo saísse das telinhas e conquistasse multidões de fãs que lotavam shows e marcaram toda uma geração. Era, simplesmente, mágico.



Para a live, é claro, dá para esperar muita nostalgia. Mesmo com o grupo desfalcado, há aquele gostinho de reviver o que passou e que, por muito tempo, os fãs pediram: o retorno.

As músicas mais conhecidas são indispensáveis. Algumas delas são “Solo Quédate en Silencio“, “Sálvame“, “Nuestro Amor“, “Enséñame” e “Este Corazón” são essenciais! No entanto, há uma série de músicas que são queridinhas pelos fãs e que devem ser lembradas. Isso será surpresa. No entanto, uma música que está praticamente garantida é “Qué Fue Del Amor“, parte do álbum “Nuestro Amor“, o segundo da carreira do grupo, lançado em 2005. Sabemos disso pois Maite Perroni apareceu ensaiando.





Outra confirmada é “Tras de Mi”, já que os integrantes postaram vídeo ensaiando a coreografia. Uma música que não vai faltar é “Siempre He Estado Aqui”, a primeira que o RBD lançou após 11 anos de pausa. A faixa é uma homenagem aos fãs e é cheia de referências à carreira.