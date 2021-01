Live do RBD com quatro integrantes Reprodução

Um grupo de fãs do RBD no Brasil resolveu entrar na Justiça contra o produtor Guillermo Rosas sob acusação de propaganda enganosa. No dia 26 de dezembro, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann, quatro dos seis integrantes da formação original do grupo mexicano, fizeram uma live paga, vendida em dólar, sendo que R$ 160,68 era o ingresso mais barato e R$ 250,25, o mais caro que dava direito a uma after-party. Nessa parte do evento estava incluído uma interação com os artistas e o acesso aos camarins, mas ela acabou não acontecendo e ninguém explicou o motivo. Os fãs pedem o reembolso do serviço não disponível.