O acidente ocorreu na Rodovia Washington Luís, na altura do Km 175 em São PauloReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 23:11

Rio – Vídeos tomaram as redes sociais no início da noite desta quarta-feira, mostrando o momento da explosão de um posto de gasolina em Rio Claro (SP). O acidente ocorreu na Rodovia Washington Luís, na altura do Km 175 em São Paulo. O estrondo foi tão forte que pôde ser sentido até nos municípios das redondezas.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30. Nove viaturas dos bombeiros foram até o local além de equipes do SAMU. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, as vítimas foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive encaminhadas ao Hospital Santa Filomena. A Prefeitura de Rio Claro confirmou 4 mortes.

Nas redes sociais, os internautas que moram próximos ao local do acidente conseguiram gravar momentos da explosão de ângulos diferentes. As imagens são impressionantes:

Vídeo mais próximo da explosão em Rio Claro pic.twitter.com/ADooKKsnHq — Rony with R (@Ronyzinkkj) June 30, 2021

Nossa houve uma explosão aqui. Na minha cidade rio claro SP um.posto de gasolina pic.twitter.com/2HjuMCiTRL — Sergio Passafaro (@serginhopass) June 30, 2021

Caminhão de combustível explode quando está descarregando no posto em Rio Claro, por enquanto notícia só de feridos. pic.twitter.com/LaZ41QJxGT — Tropa84 (@Tropa_84) June 30, 2021

