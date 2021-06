Carla Zambelli - Reprodução / Internet

Carla ZambelliReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 01:41

Rio – Na noite desta terça-feira (29) a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi às redes sociais fazer um apelo para que seus seguidores orem pelo governo. “Eu peço oração. Porque quem sabe Deus possa nos ajudar.” Pediu a deputada em vídeo.

O vídeo foi ao ar logo após a denúncia feita pela Folha de S.Paulo sobre a propina de US$ 1 por dose de vacina pedida por um membro do governo. Sem mencionar os recentes escândalos no Ministério da Saúde , Zambelli reclamou das críticas à gestão do governo federal sobre a pandemia do novo coronavírus que, segundo ela, vem de todos os lados. “Estamos apanhando sem parar. E aí? Qual é a nossa situação e o que fazer?” escreveu em seu perfil no Twitter.