Marcelo Queiroga, ministro da Saúde - Reprodução/IG Minas Gerais

Por iG

Publicado 29/06/2021 16:59 | Atualizado 29/06/2021 17:00

Brasília - O Ministério da Saúde suspenderá nesta terça-feira (29) o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A informação foi dada pelo chefe da pasta, Marcelo Queiroga, à CNN Brasil.

“Não é mais oportuno importar as vacinas neste momento”, disse o ministro à emissora.

A decisão é tomada em meio a suspeitas de irregularidades e indícios de corrupção e prevaricação no contrato com a Precisa Medicamentos, representante da farmacêutica Bharat Biotech no Brasil.



O Brasil nunca chegou a receber as doses do imunizante, já que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não deu o aval aos pedidos de importação da vacina por não atenderem aos critérios estabelecidos pela agência.