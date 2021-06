Datena confirma candidatura em 2022 - Reprodução de vídeo

Datena confirma candidatura em 2022Reprodução de vídeo

Por iG

Publicado 29/06/2021 15:28

São Paulo - Após a divulgação da provável filiação ao Partido Social Liberal (PSL), o apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz Datena, confirmou à coluna da jornalista Mônica Bérgamo, que "está com um pé, quase dois no PSL" e que deve se candidatar a algum cargo majoritário em 2022.



Segundo o presidente do partido, deputado estadual Luciano Bivar (PE), há a possibilidade de que a candidatura de Datena seja ao governo de São Paulo ou ao Senado. No entanto, a chance maior seria para a presidência.



"O partido vai definir as coligações que vai fazer", afirmou. "O centro, a centro-direita, buscam um nome. Quem tiver mais condições de disputar, de acordo com as pesquisas, sai candidato", disse Datena.



O apresentador ainda disse que só vai fazer oposição a Lula e a Bolsonaro caso concorra à presidência. Caso seja candidato a outro cargo, não fará oposição a nenhum dos dois. "Eu vou defender políticas para ajudar o meu estado", disse.

A filiação ao partido foi acertada em um jantar, na noite de segunda-feira (28), entre Datena, Luciano Bivar, o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.