Senadores também questionaram o depoente acerca da CPI aberta no Amazonas, na qual ele era o relator, em que não houve o indiciamento do governador do estado. - Pedro França/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:22

O presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), acusou o deputado federal Fausto Junior (MDB-AM) de cometer perjúrio.



Durante a sessão da comissão nesta terça-feira, Aziz mostrou na apresentação de slides fotos de dois terrenos e questionou se o deputado reconhecia no nome de Iara Lins dos Santos, mãe de Fausto Jr.



"Senador, eu não vou comentar assunto pessoal. O senhor desrespeita uma pessoa que está ausente. Está acostumado a atacar mulheres. Minha mãe está ausente", diz ele.



Após o deputado negar, Aziz o acusou de perjúrio, de prestar depoimento falso ou mentir sob juramento.

O presidente da CPI afirmou que todas as pessoas citadas na suspeita de irregularidades vão ter sigilo fiscal e bancário quebrado. "Farei o que tem de fazer para investigar. Estou falando em corrupção. Em benefícios. Por isso o governador não foi indiciado", garante Aziz.