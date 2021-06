Omar Aziz na CPI da Covid-19 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por ig - Luiz Gontijo

Publicado 29/06/2021 14:26

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, afirmou nesta terça-feira, 29, que o deputado estadual Fausto Junior (MDB-AM) não indiciou o governador do Amazonas Wilson Lima, por estar envolvido em esquema de corrupção.

De acordo com Aziz, o deputado estaria sendo favorecido em esquema de corrupção envolvendo empresas de construção civil, aluguel de automóveis, saúde e mercado imobiliário. Omar reiterou que pedirá quebra de sigilo de uma membra do Tribunal de Contas do Amazonas, e de empresas que em dois anos teriam recebido mais de R$ 500 milhões.

Senador Omar Aziz diz que Fausto Junior não indiciou o governador do Amazonas por estar envolvido em um esquema de corrupção.



Omar aziz ainda expôs o motivo de o deputado não indiciar o governador do Amazonas na CPI da Saúde do Amazonas e apresentou a evolução patrimonial de Fausto Junior, o que elevou o clima na sessão da Comissão desta terça-feira.