Fausto Jr depõe na CPI da Covid nesta terça-feira, dia 29, no Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 13:30

Brasília - O senador Omar Aziz disse, nesta terça-feira (29) durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que o deputado estadual do Amazonas Fausto Junior (MDB) não indiciou o governador do Amazonas por estar envolvido em um esquema de corrupção.

"Vocês vão ver o que é um escândalo. Porque essa CPI aqui vai quebrar o sigilo dessas empresas que vou citar aqui, o sigilo do operador, o modus operandi de uma membra do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para saber o porquê ele não quebrou", disse Aziz ao se referir a Fausto.

Ainda durante a CPI, Aziz mostrou a evolução de patrimônio da família de Fausto Junior e o clima esquentou. "A corrupção faz com que o relator não indicie o governador. Mostra aí duas construções no condomínio Efigênio Salles, que cada terreno custa R$ 2 milhões", continua Aziz.

Ameaça de prisão

Durante a sessão, Fausto Junior disse ainda ter sido ameaçado de prisão pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM). O parlamentar afirmou que tentou propor o indiciamento de Aziz, ex-governador do Amazonas, na CPI da Assembleia Legislativa que investigou a atuação da administração estadual na saúde. De acordo com Fausto, a CPI estadual identificou indícios de corrupção em pagamentos indenizatórios de gestões anteriores e da administração atual, comandada por Wilson Lima (PSC). Os deputados, porém, não indiciaram Lima e nenhum ex-governador do Amazonas.

Omar Aziz reagiu à afirmação dizendo que só o registro de pagamento, feito sem licitações para situações urgentes, não indica nenhuma irregularidade. Para o presidente da CPI, Fausto Junior agiu de má-fé. O bate-boca com o deputado na CPI foi protagonizado pelos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB-AM), ex-governadores do Amazonas e apontados como pré-candidatos ao Senado e ao governo estadual no ano que vem, respectivamente.

"A gente vai chegar lá no final e vocês vão ver quem é quem aqui", disse Omar Aziz, fora do microfone, durante o depoimento. "Eu falo do seu governo e o senhor me ameaça de prisão, senador?", questionou Fausto Junior.

O presidente da CPI respondeu que não estava ameaçando o deputado estadual, mas que ele não deveria fazer acusações só com o registro de pagamentos.

*Com informações do Estadão Conteúdo