Senadores também questionaram o depoente acerca da CPI aberta no Amazonas, na qual ele era o relator, em que não houve o indiciamento do governador do estado.

Publicado 29/06/2021 12:32 | Atualizado 29/06/2021 12:47

Durante a oitiva na CPI da Covid, o deputado estadual do Amazonas, Fausto Junior (MDB), afirmou que o poder legislativo não foi consultado sobre o recuo das regras de isolamento social antes do período de festas de final de ano. Fausto foi relator de uma Comissão Parlamentar de Inquérito aberta na Assembleia Legislativa do estado em 2020 e responde a questionamentos acerca das investigações no Amazonas.



O senador Renan Calheiros (MDB), relator da comissão, indagou o depoente acerca da revogação do decreto que estabelecia medidas de restrição para conter o avanço da covid-19. Em resposta, Fausto afirmou que aquela havia sido uma decisão do governo do estado. Confira:

“É importante frisar, nessa situação, que havia uma negação da urgência dos casos da pandemia. O povo foi pego de surpresa e isso motivou a irritação das pessoas, então a assembleia legislativa não foi consultada”, afirmou o deputado amazonense.



Ainda durante a sessão, senadores questionaram o depoente acerca da CPI aberta no Amazonas, na qual ele era o relator, em que não houve o indiciamento do governador do estado. Fausto afirmou que propôs que todos os governadores investigados pela comissão fossem indiciados, “inclusive o ex-governador Omar Aziz”, disse.



Nesse momento, o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, interveio na fala do deputado para questionar se o pedido de indiciamento havia, de fato, sido realizado. Os ânimos se agitaram e os senadores da comissão se irritaram pela falta de resposta do depoente. Veja:

