Segundo o secretário de Saúde do município, Rui Borges, foram contadas 38 marcas de tiro no corpo de Lázaro.Reproduções de vídeos

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:32 | Atualizado 29/06/2021 12:33

Após 20 dias de uma das maiores caçadas policiais dos últimos tempos, Lázaro Barbosa de Sousa foi morto nesta segunda-feira, 29, em confronto com a polícia. Segundo o secretário de Saúde do município, Rui Borges, foram contadas 38 marcas de tiro no corpo de Lázaro. No boletim de ocorrência, os policiais afirmam ter disparado 125 vezes. O resultado da perícia oficial ainda não foi divulgado. Segundo informações do Jornal O Globo, o corpo de Lázaro foi levado inicialmente para a base montada pela polícia, em Cocalzinho de Goiás, e só depois para o Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas.



De acordo com o secretário de Segurança do Distrito Federal, Rodney Miranda, que comandou a força-tarefa criada para buscar Lázaro, o criminoso “descarregou” a pistola em cima dos policiais. "Não tivemos outra alternativa senão revidar", disse.



De acordo com a polícia, um cerco foi montado ainda no domingo, quando Lázaro estava a caminho da casa de sua ex-sogra, mas o criminoso conseguiu fugir. Em um segundo confronto, na manhã desta segunda, ele foi morto.



Rodney Miranda afirmou ainda que Lázaro tinha uma rede de apoio e que as investigações continuam. Um dos indícios citados foi o fato de que Lázaro estava com cerca de R$ 4,4 mil quando foi morto. Além disso, na última semana, duas pessoas foram presas suspeitas de ajudar o, até então, foragido: o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista e o seu caseiro, Alain Reis Santana. Santana falou à polícia, em depoimento depois de ser preso, que Evangelista estava mantendo Lázaro em sua casa. O fazendeiro segue preso.