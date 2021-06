Professor de universidade é condenado por assédio - Reprodução

Por IG - Delas

Publicado 29/06/2021 12:53

Rio - O professor Paulino Cardoso da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi condenado à pena máxima em primeira instância por assediar oito alunas. Ele recebeu a pena de dois meses de prisão para cada uma das vítimas, o que totaliza 16 meses de prisão.

Segundo o Portal Catarinas, a pena foi convertida em oito meses de prestação de serviços comunitários e uma multa de três salários mínimos para cada uma das vítimas. O professor foi condenado por "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável".

A juíza Vania Petermann, do Juizado Especial Cível e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina, entendeu que houve o agravamento do caso pelo fato dos assédios terem sido cometidos por um professor no ambiente universitário contra as alunas. A magistrada afirmou que "viver em tranquilidade, sem medo de toques, palavras, ou gestos impróprios, é um direito fundamental inerente a qualquer ser humano".

O professor Paulino Cardoso está afastado do trabalho na Udesc desde que os casos de assédio vieram a público em 2018. Tudo começou quando um grupo de alunas entregou um dossiê à reitoria da universidade denunciando as supostas importunações sexuais. As estudantes se organizaram após uma jovem acusar o professor de estupro. Essa denúncia foi arquivada no começo do processo pelo Ministério Público, que entendeu ter tido consentimento na relação entre a aluna e o professor.