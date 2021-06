"Vou continuar lutando para que a vacina chegue para todos os brasileiros", disse Randolfe. - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:59

O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou, nesta segunda-feira, 28, um requerimento solicitando a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito por mais 90 dias. "A prorrogação torna-se automática a partir de 27 assinaturas", escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter.



"A CPI da Covid, inicialmente instalada c/ o intuito de apurar as ações e omissões do Governo na pandemia, além de identificar os culpados por essa tragédia que já nos custou mais de 510 mil mortes, nos levou ao que pode ser um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil", publicou Randolfe no Twitter.

Com o objetivo de investigar as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia de covid-19, a comissão foi instalada no dia 27 de abril. A CPI está prevista para acontecer durante 90 dias, ou seja, até 7 de agosto. Se a prorrogação for aprovada, os trabalhos da comissão serão estendidos até novembro.