Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anosDivulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:30 | Atualizado 28/06/2021 10:47

Rio - Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil encaminhou a ex-mulher de Lázaro Barbosa para a Delegacia Regional da Polícia Civil, em Águas Lindas de Goiás. Após receber denuncias de que o suspeito estaria escondido no local, as autoridades foram até lá, ocasionando em mais uma fuga do serial killer, conforme apontaram os vizinhos. A mulher não chegou a ser algemada, mas prestou depoimento por cerca de 1h e depois deixou a delegacia em um carro. As informações são do G1.

Os vizinhos da ex-mulher de Lázaro, que preferiram não se identificar, afirmaram ter visto o suspeito na casa por volta de 21h deste domingo. “Quando a polícia chegou, tentou negociar com ele, falaram: ‘Lázaro, conversa com a gente, vamos negociar’. Mas ele correu para o mato”, contou um morador. Ainda segundo os vizinhos, não é a primeira vez que o serial killer aparece no local, no sábado, 26, ele já teria estado na casa.

Neste domingo, um morador afirmou ter visto o suspeito nas proximidades da BR 0-70, em Cocalzinho de Goiás. Horas depois, a polícia esteve em uma chácara que estava revirada. Segundo a corporação, Lázaro usou um aparelho celular roubado para criar um perfil falso nas redes sociais e acompanhar as notícias relacionadas a si próprio e sobre as buscas policiais.

As buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, suspeito de matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no DF, além de cometer outros crimes entram no 20º dia nesta segunda-feira, 28.