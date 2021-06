Grande cortina de fumaça é vista no local. - Reprodução / Portal R7

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 09:50

Um incêndio de grandes proporções atingiu um Outlet em Bom Retiro, na região central de São Paulo, que está em chamas desde às 8 horas desta segunda-feira (28). Atualmente, 15 equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, não há informações de vítimas no local, mas é possível ver uma extensa coluna de fumaça na região.



O estabelecimento fica na rua Mamoré, altura do número 305 e, segundo a corporação, tem 370 m².

*As informações são do Portal R7