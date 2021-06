O local onde a festa foi realizada foi interditado por descumprir o Plano São Paulo e promover evento com aglomeração. - Reprodução

O local onde a festa foi realizada foi interditado por descumprir o Plano São Paulo e promover evento com aglomeração.Reprodução

Por iG

Publicado 28/06/2021 09:26

Uma festa clandestina com 180 pessoas no Brás, na cidade de São Paulo, foi encerrada neste domingo, 27, por agentes do Comitê de Blitze, organizado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com os agentes, além de aglomeração sem máscara, a festa também tinha música ao vivo e o consumo de bebidas alcoólicas e narguilé sem qualquer distanciamento social.

Nenhum protocolo imposto pelo Plano São Paulo para conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) estava sendo cumprido. Confira o momento da ação: