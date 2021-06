Roberta Miranda no 'Altas Horas' - Reprodução

Publicado 27/06/2021 12:52

Rio - Uma das cantoras mais conceituadas da música brasileira, Roberta Miranda não segurou a emoção durante gravação do programa Altas Horas que foi ao ar na na madrugada deste domingo (27), na TV Globo.

Roberta Miranda chorou ao pisar no palco do programa, após o retorno das gravações presenciais da emissora durante a pandemia do coronavírus. “É muito angustiante tudo isso que a gente está vivendo”, desabafou a artista.