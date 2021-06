Seu irmão, Luis Ricardo, é chefe do departamento de importação do Ministério da Saúde e teria identificado operações "100% fraudulentas" na aquisição de testes para covid-19. - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 28/06/2021 08:36

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) acusou, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que o esquema de corrupção existente no Ministério da Saúde pode ser "muito maior" e ir além do caso Covaxin.



"Se existir algo realmente ilegal, não é só nessa vacina [Covaxin], é na pasta toda. O presidente [Jair] Bolsonaro demonstra claramente que não tem controle sobre essa pasta", revelou Miranda.

Seu irmão, Luis Ricardo, é chefe do departamento de importação do Ministério da Saúde e teria identificado operações "100% fraudulentas" na aquisição de testes para covid-19.



De acordo com o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro teria o conhecimento destas fraudes. Miranda conta que o nome de Ricardo Barros (PP-PR) - líder do governo na Câmara dos Deputados - foi falado pelo presidente no início da reunião entre ambos no Palácio da Alvorada. "Não consigo resolver esse negócio. Mais uma desse cara, não aguento mais", teria reclamado Bolsonaro.



O deputado afirma, ainda, que os possíveis esquemas envolvendo Ricardo Barros faz com que "talvez estejamos no maior esquema de corrupção de todos os tempos". O deputado Ricardo Barros, porém, alega que "não há dados concretos" contra as acusações feitas contra ele.