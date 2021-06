Alain Reis de Santana, Caseiro de fazenda onde Lázaro se escondeu - Reprodução/Tv Globo

Alain Reis de Santana, Caseiro de fazenda onde Lázaro se escondeu Reprodução/Tv Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 28/06/2021 08:14 | Atualizado 28/06/2021 08:18

Rio - Alain Reis de Santana, caseiro da fazenda onde o serial killer Lázaro Barbosa se escondeu, afirmou que foi ameaçado pelo criminoso. Ele e o fazendeiro Elmi Caetano chegaram a ser presos por esconderem o assassino.

Em entrevista ao Fantástico, Alain disse que teve medo de falar a verdade quando a polícia esteve na fazenda. Segundo o caseiro, Lázaro ameaçou sua família.

"Ele falou: 'ó, se você falar para alguém ou pelo menos desconfiar que tu tá falando para alguém que eu tô aqui atrás, eu vou pegar tu e tua família'", afirmou.

As buscas por Lázaro já duram 20 dias e, nesta semana, a polícia esteve perto de prendê-lo. Patrulhamento de rotina e monitoramento de inteligência confirmaram que ele esteve escondido na fazenda de Elmi, ex-patrão da mãe de Lázaro. Quando a polícia chegou lá, o serial killer conseguiu fugir.

Elmi negou que o tivesse escondendo, mas Alain confirmou o ocorrido. Ambos foram presos, mas o caseiro já foi solto e está colaborando com as investigações. De acordo com ele, Lázaro dormiu na propriedade por mais de cinco noites, e almoçava e jantava na fazenda com o consentimento de Elmi.

Ainda segundo o Fantástico, os policiais já receberam mais de três mil denúncias sobre o paradeiro de Lázaro, a maior parte delas inútil.