Deputado estadual do Amazonas Fausto Junior (MDB) - Pedro França/Agência Senado

Deputado estadual do Amazonas Fausto Junior (MDB)Pedro França/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:23 | Atualizado 29/06/2021 15:27

Brasília -O deputado estadual do Amazonas, Fausto Junior disse, nesta terça-feira, 29, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que durante a pandemia o estado do Amazonas recebeu todos os respiradores e não fez a compra de nenhum.

"Praticamente todos os respiradores que nós disponhamos no Estado do Amazona foram enviados pelo governo federal, uma vez que estado do Amazonas não comprou nenhum", afirmou.

Segundo Fausto Junior, governo do Amazonas não comprou respiradores. Senadores questionam se seria motivo de indiciar o Governador.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/tLTqxLbgND — Jornal O Dia (@jornalodia) June 29, 2021

Publicidade

Ainda durante a CPI, o senados Renan Calheiros perguntou ao deputado do Amazonas o motivo de não ter indiciado o governador do AM, Wilson Lima(PSC), e Fausto afirma que má gestão não é crime.

"No meio de uma pandemia não comprar respirador? O senhor acha que isso não é crime?", questionou o senador Randolfe Rodrigues.

Publicidade

Assista ao vivo: