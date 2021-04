Funcionários de hospital no Pará dizem que parede falsa escondia respiradores Reprodução

Por iG

Publicado 19/04/2021 17:17 | Atualizado 19/04/2021 17:20

Belém - Respiradores novos e sem utilização prévia foram descobertos numa espécie de "parede falsa" dentro de sala no Hospital Regional Abelardo Santos, localizado em Icoaraci, 20 km de Belém-PA. Vistoria realizada no local descobriu 19 unidades dos ventiladores pulmonares durante a troca da gestão da Organização Social de Saúde (OSS). As informações são da CNN.



O governo do Pará confirmou a existência dos respiradores novos e guardados, porém negou que os aparelhos estivessem estocados numa 'parede falsa'. De acordo com os governantes, uma comissão interna apurará a razão dos ventiladores não terem sido utilizados durante toda a pandemia.

Uma funcionária, que preferiu manter a sua identidade anônima, afirmou que os respiradores estavam guardados no auditório do prédio e que, para acessá-los, foi preciso quebrar uma parede.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará não divulgou o valor pago por cada equipamento inutilizado e nem a data da aquisição dos aparelhos. No entanto, a pasta afirmou que uma análise técnica foi realizada nos ventiladores pulmonares e que os mesmo foram disponibilizados para uso imediato. O estado do Pará registra ocupação nos leitos de UTI acima de 80%.