Estudo aponta que Covid-19 reduziu expectativa de vida do brasileiro em até 3 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Estudo aponta que Covid-19 reduziu expectativa de vida do brasileiro em até 3 anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por iG

Publicado 29/06/2021 16:00

São Paulo - As mortes por Covid-19 até abril de 2021 reduziram a expectativa de vida dos brasileiros ao nascer em 1,3 anos, segundo estudo publicado nesta terça-feira (29) na Nature Medicine. Em alguns estados, essa redução da longevidade passou de 3 anos.



"Como continuamos sem fechar, com casos e mortes lá em cima, se segurando na imunização dos mais velhos e mais vulneráveis, as mortes continuam acontecendo entre os mais jovens. Essa redução de expectativa de vida vai ser ainda mais brutal. Sem falar nas sequelas", afirmou o biólogo e pesquisador Atila Iamarino.

Publicidade

Com base no número total de mortes no Brasil em 2019 e 2020, o estudo construiu tabelas para cada período e calculou a diferença na expectativa entre elas. Os pesquisadores consideraram sexo da vítima e o estado onde ela morreu.



A queda longevidade foi maior para o sexo masculino (1,57 anos) do que para o feminino (0,95 anos). A maior queda absoluta e relativa entre os estados foi estimada para o Amazonas (3,46 anos), seguido por Amapá (3,18 anos) e Pará (2,71 anos), todos na região Norte.