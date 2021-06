Município no interior do Rio possui cerca de 22 mil habitantes - Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Município no interior do Rio possui cerca de 22 mil habitantesFoto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:36

SILVA JARDIM – Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, possui renda média de R$ 524,60 por morador. De acordo com dados do instituto, a cidade está mais próxima dos municípios mais pobres do estado e abaixo de cidades vizinhas, como: Rio Bonito e Casimiro de Abreu, por exemplo.

O município de Silva Jardim se encontra na posição 1979° do ranking nacional de renda média. Ainda segundo o estudo efetuado pela FGV, Niterói é atualmente a cidade mais rica do estado, somando renda cerca de 16 vezes maior que no município mais pobre, Japeri. O estudo apontou uma grande desigualdade social no estado Rio.

Publicidade

Vale ressaltar que o cálculo foi realizado levando em consideração o somatório de toda a produção existente no estado dividida pela quantidade de moradores. O top 5 de cidades mais ricas tem: Niterói com R$ 4.186,51, Rio de Janeiro com R$ 2.898,46, Macaé com R$ 1.584,43, Petrópolis com R$ 1.492,37 e Teresópolis com R$ 1.431,36, segundo dados da fundação.