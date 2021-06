Ataque do animal aconteceu no dia 15 de abril, mas se tornou público nessa sexta-feira (18) - Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:57

SILVA JARDIM – Uma bióloga residente em Silva Jardim, no interior do Rio, foi picada por uma cobra venenosa no distrito de Aldeia Velha. O ataque do animal, de espécie jararacuçu, aconteceu no dia 15 de abril, mas se tornou público nessa sexta-feira (18) após a profissional divulgar o ocorrido em suas redes sociais. A vítima, Marla Domingues, de 49 anos, foi ferida na perna, mas passa bem.

De acordo com a publicação de Marla Domingues nas redes sociais, ela estava a cerca de 500 metros de casa, na fazenda onde mora, quando sentiu algo passando pela sua perna, e pensou que fosse um galho de árvore. “Senti uma queimação intensa na minha perna... Pensei: será que o que me arranhou foi num galho de urtiga? Em vez de um galho de urtiga tinha um rolo enorme de uma jararacuçu com o bote armado para me picar de novo!”, contou.

A bióloga, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança (CCS) de Silva Jardim, conta que um vizinho com quem ela conversava no momento do ataque, acabou matando a cobra, que tinha mais de um metro. Marla relata ainda que ficou internada por seis dias, seguidos, recebeu alta, mas sua perna acabou desenvolvendo uma necrose, e ela precisou ser internada novamente por mais quatro dias.