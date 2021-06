Iara Oliveira e Renan Fiuza - Reprodução

Iara Oliveira e Renan FiuzaReprodução

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 16:56

Os jornalistas Renan Fiuza e Iara Oliveira, da CNN, sofreram um acidente de carro na madrugada deste domingo. Os dois estavam fora do horário de trabalho no momento do acidente.

Segundo o UOL, a informação foi confirmada pela emissora, que enviou a seguinte nota: "Os jornalistas Iara Oliveira e Renan Fiuza, da CNN Brasil, sofreram um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, fora do horário de trabalho".

Segundo os bombeiros, o veículo no qual eles estavam estavam bateu em um caminhão, nas proximidades da Avenida Rebouças e a Rua Oscar Freire, em São Paulo. Renan e Iara passam bem.