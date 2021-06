Jessica Mueller - Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 00:56

Rio – No capítulo desta terça-feira (29) de No Limite, a tribo calango finalmente tirou a barriga da miséria e conseguiu emplacar duas vitórias seguidas. A equipe esteve por baixo durante as últimas semanas, perdendo provas importantes e dando adeus a vários integrantes em sequência.

O jogo finalmente virou nas provas dessa noite. O quarteto verde pareceu encaixar boas estratégias que aproveitaram as melhores habilidades de cada membro. Por fim, Jéssica, do BBB 18, sagrou a equipe vencedora da imunidade da semana, sendo mais rápida para montar um quebra-cabeça.

Calango vencendo a prova de imunidade

Pessoas do bem:#NoLimite pic.twitter.com/MCZO6r0W3y — Bad Jessie (@tuitaperex) June 30, 2021

