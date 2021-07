Jamie Spears é atualmente o conservador da tutela da artista - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 00:09

Rio – O pedido da defesa de Britney Spears para retirar o pai, Jamie Spears, o direito sob sua tutela foi negado pela justiça de Los Angeles. As informações são de documentos da corte obtidos pela Variety, nessa quarta-feira (30).

O pedido foi realizado em novembro de 2020, pelo advogado de Britney, Sam Ingham, com as alegações de que a cantora estaria com medo do pai e não faria mais apresentações enquanto o Jamie fosse seu tutor. Logo, a decisão ainda não leva em consideração o depoimento explosivo que a pop star deu na última semana, pois ainda não há petição baseada nesse testemunho para ser julgado.

Nas redes sociais, os fãs da artista já começaram a manifestar repúdio à decisão e prestar apoio à Britney.

Britney Spears continuará prisioneira de seu pai, sem direito a viver a própria vida como quiser. Essa é daquelas histórias que daqui a alguns anos todos vão olhar para trás e se perguntar “COMO PERMITIRAM ISSO?”. #FreeBritney https://t.co/vj4lWOqNeX — Fernando Oliveira (@fefito) July 1, 2021

Essa é uma das histórias mais absurdas e bizarras que já vi. Surreal continuarem submetendo Britney a esse tormento que é sim muito violento. Desde os 26 anos passando por isso, hoje ela tem 39, são 13 anos vivendo esse inferno.

Repulsa dessa gente! #FreeBritney https://t.co/QNoe25orvl — Dan Pimpão (@PimpaoDan) July 1, 2021