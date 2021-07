Diogo Nogueira chega com o prato do dia - Reprodução / Band

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 01:25

Rio – A nova temporada do Masterchef Brasil estreou nessa terça-feira (06). O Reality de culinária volta ao formato original, após passar por adaptações na última temporada para se adequar a pandemia do novo coronavírus. Esse primeiro episódio contou com a participação de Diogo Nogueira, que cozinhou junto com os demais participantes, preparou uma moqueca baiana e foi bem avaliado pelos jurados.

Outra estreante da noite foi a chef Helena Rizzo, que entra no lugar de Paola Carosella, a gaúcha completa o trio de jurados junto com Henrique Fogaça e Erick Jacquin. Ana Paula Padrão segue como apresentadora. Alías, falando na Ana Paula, a jornalista não perdeu a chance enquanto estava ao lado de Diogo Nogueira e soltou uma bela cantada para o músico: “Canta bem, cozinha bem e é gato pra caramba”.

Mas vamos falar de comida, para a primeira prova, o próprio Diogo Nogueira trouxe um cardume de peixes de agua doce para os participantes cozinharem, porém a quantidade de cada peixe era limitada. Ao serem liberados para o mercado, os competidores passaram por cima um dos outros, literalmente. Isabella Scherer, atriz e filha do nadador Fernando Scherer (Xuxa), foi empurrada ao chão e teve que ser levantada por um colega de prova. Tudo isso por que os cozinheiros queriam pegar o peixe pacu antes que acabasse. Isabella acabou ficando com um peixe que também caiu no chão junto com ela.

Entretanto, como diz o ditado, “os humilhados serão exaltados”. A atriz apostou num curry com arroz de coco que foi escolhido o melhor prato da prova. No final, os piores cozinheiros realizaram uma prova de fogo. Um bolo de chocolate determinaria o primeiro eliminado do Masterchef Brasil. E quem levou a pior foi o empresário Bernardo, por não ter muita autoconfiança e pedir ajuda muitas vezes aos colegas no mezanino, os chefs decidiram que ele não continuaria mais na competição.

ISABELLA LENDA QUE COZINHOU O PEIXE QUE CAIU NO CHÃO E GANHOU O MELHOR PRATO DO EPISÓDIO#MasterChefBR pic.twitter.com/KbG92G0b8D — igor (@igorsantosxzzz) July 7, 2021

Por mim já podem fazer um programa c as duas#MasterChefBR pic.twitter.com/jAyGPpK5bc — Pri (@errrpri) July 7, 2021

Começou Masterchef // Não temos mais a Paola#MasterChefBR pic.twitter.com/1URytyksvW — nath (@aalmeidanathaly) July 7, 2021