Perdedora arranca faixa de vice-campeã do Miss Bumbum 2021Reprodução / Youtube

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 01:19 | Atualizado 06/07/2021 01:25

Rio – Aconteceu na noite desta segunda-feira (05) a final do concurso Miss Bumbum 2021. A irreverente competição de modelos foi transmitida para todo o Brasil pelo Youtube com apresentação de Andressa Urach, a eterna vice-miss bumbum 2012.

O concurso de beleza contou com a participação de beldades de todos os cantos do país. Porém apenas uma das modelos poderia levar para casa o nobre título do melhor bumbum do Brasil. No final, os jurados Rafinha Bastos e Mauricio Meirelles chegaram a conclusão que o melhor resultado seria um empate entre a Miss Roraima, Juh Campos e a Miss Minas Gerais, Lunna Leblanc.

A produção do evento decidiu que Andressa Urach, convidada de honra da noite, daria o voto de minerva e escolheria a grande vencedora. A influenciadora escolheu a mineira com o grande bumbum do Brasil, mas consolou a vice-campeã lembrando que às vezes não é necessário ganhar o concurso para sair dali com sucesso. Aliás, ela mesma é propriedade nesse assunto.

A grande emoção da noite ficou por conta da Miss Paraíba, Taty Sindel, que ficou revoltada com o resultado e durante o desfile das vencedoras, avançou em cima da vice-campeã, arrancando sua faixa e gritando que foi roubada do resultado. Confira:

Que coisa maravilhosa essa treta na final do Miss Bumbum #missbumbum2021 pic.twitter.com/Ra1PANW0ZP — Paulo (@pauloafonsoc) July 6, 2021

Juh Campos era a favorita na bolsa de apostas e ficou como vice-Miss Bumbum, ou seja, deu tudo certo. #MissBumbum2021 — Chico Barney (@chicobarney) July 6, 2021

LIGUEI NO MISS BUMBUM 2021 E TO PASSANDO MAL



A Andressa frisando o tempo todo que é vice campeã

A moça do terceiro lugar foi mandada embora pra participar do concurso que era o sonho dela

A escolha da vencedora foi totalmente sem emoção

Uma who arrancou a faixa da vice campeã — Bianca Pereira (@biackina) July 6, 2021

Confira também as musas vencedoras do concurso:

