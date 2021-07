Helena Rizzo e Paola Carosella - Montagem / Internet

Helena Rizzo e Paola CarosellaMontagem / Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 01:32

Rio – A nova temporada do Masterchef Brasil estreou nessa terça-feira (06). A chef Helena Rizzo, que entra no lugar de Paola Carosella, a gaúcha completa o trio de jurados junto com Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

Paola, que deixou o time de jurados em janeiro para se dedicar a projetos pessoais, teve a sua ausência muito sentida pelo público, que rapidamente colocou o nome da chef argentina nos assuntos mais comentados do Twitter, com a galera nostálgica pelo carisma da jurada.

Contudo, a substituta Helena Rizzo não deixou os fãs na mão. Com um currículo espetacular, a chef gaúcha trouxe sangue novo para o programa e já conquistou boa parte da audiência. Ao que parece não haverá rivalidade entre as duas, mas sim uma enorme admiração pela passagem de ambas pelo reality culinário.

