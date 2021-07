Gabily foi abordada por policiais ao fazer 'pocket show' na Times Square - Reprodução/Instagram

Gabily foi abordada por policiais ao fazer 'pocket show' na Times SquareReprodução/Instagram

Por iG

Publicado 08/07/2021 16:02 | Atualizado 08/07/2021 16:03

Rio - A cantora Gabily está nos Estados Unidos gravando com o cantor Xamã e compartilhou, nesta quinta-feira (8), uma aventura que viveu na Times Square, em Nova York, ao ser abordada por policiais.

Tudo começou quando a cantora, amiga próxima de Anitta, resolveu fazer um show improvisado na Times Square. Gabily subiu em uma calçada, colocou uma caixa de som e começou a cantar suas músicas.

Antes do seu pocket show começar, ela foi abordada por policiais. "Policial: 'Você é do Brasil? Vai postar esses vídeos onde? Pra fazer show tem que ter autorização'. Eu respondi: sou uma cantora do Brasil e só quero cantar uma música, juro que não quero pedir tips, é só pra mostrar meu trabalho e gravar conteúdos para o Brasil", contou Gabily.

A cantora revelou que o policial deu dez minutos para ele se apresentar. Gabily chamou atenção do público e, no fim do show, foi tietada pelos policiais. "Corta pro final, eles elogiando o show, e me escoltando na Times Square por conta do alvoroço", completou.

Antes de ir para os Estados Unidos, Gabily curtiu férias com Anitta e amigos na República Dominicana. Por lá, ela também cantou suas músicas para os hóspedes do hotel.