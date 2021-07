Lumena Aleluia exibe novo visual - Reprodução/Instagram

Lumena Aleluia exibe novo visualReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:27 | Atualizado 08/07/2021 15:28

Rio - No mesmo dia em que estreia seu canal de YouTube, Lumena Aleluia mostrou o novo penteado nas redes sociais. Nesta quinta-feira (8), a ex-BBB revelou que se tornou adepta às laces (perucas), apostando de cara em fios coloridos ondulados, e compartilhou o resultado da transformação em seus Stories do Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Chegou a era das laces de Lumãe! O que acharam?", perguntou aos fãs. Não demorou para os seguidores encherem a publicação de elogios para a nova youtuber. "Amei, Lu", comentou a influenciadora Tati Nefertari. "Sempre linda, vamos combinar!", declarou uma admiradora.

"Lace é bom que muda de cabelo toda semana", continuou a internauta, sendo respondida logo em seguida pela própria Lumena: "Vou ficar pique Nicki Minaj mudando de cabelo toda hora, me aguarde!", brincou se referindo à rapper, conhecida por seus penteados que mudam a cada lançamento.

Publicidade

Esta quinta-feira também é marcada pela estreia do primeiro vídeo de Lumena em seu YouTube, o "Canal da Lumãe". Em uma entrevista à revista "Quem", a ex-BBB confessou que não pretende mais seguir na psicologia e que, de fato, quer mergulhar no mundo artístico. "Larguei a psicologia e vou me jogar de cabeça na era virtual, quero ser blogueira com tudo a que tenho direito, até canal no YouTube", disse.

Amei Lu — Tati Nefertari (@TatiNefertari) July 8, 2021

Publicidade

Vou ficar pique Nicki Minaj mudando de cabelo toda hora, me aguarde! — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) July 8, 2021