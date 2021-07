Mariana Ximenes - Reprodução

Publicado 08/07/2021 13:29 | Atualizado 08/07/2021 13:33

São Paulo - Mariana Ximenes recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira. A atriz se vacinou com uma camiseta do Zé Gotinha, símbolo da vacinação do SUS e levou um cartaz em homenagem a Paulo Gustavo, criticando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Por Paulo Gustavo e mais de 529 mil mortos que não puderam se vacinados. Onze propostas de vacinas recusadas! Fora 'Bolsocaro'!", diz a montagem levada pela artista.

Nas redes sociais, a atriz publicou fotos e vídeos do momento da vacinação, acompanhado de um texto. "Hoje foi dia de tomar uma dose de esperança: esperança de imunização, esperança de valorização da educação e da ciência, de mais solidariedade, menos preconceito, esperança de dias melhores!", disse.

"Tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19 completamente emocionada, pensando nos amigos que se foram, nas mais de 500 mil vítimas dessa doença, muitos que ainda poderiam estar conosco com menos negação e mais compaixão", contou.

"Tomar a vacina é ainda um primeiro passo e, por isso mesmo, precisamos continuar nos protegendo e protegendo o próximo. Quando chegar a sua hora, vacine-se também. Mesmo que você já esteja vacinado, continue usando máscara, respeite o distanciamento, evite aglomerações", disse.

"Tomar a vacina e continuar seguindo os protocolos de segurança é o único jeito de cuidar de si e cuidar da vida das outras pessoas. E seguir na esperança, na fé, que, mestre Gil nos lembrou, não costuma faiá! Fé na ciência, no bem coletivo e no futuro do Brasil!", completou.