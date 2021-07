Pocah curte dias de descanso em resort no Nordeste - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:41

Rio - Pocah está de férias na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. De lá, a cantora tem dividido um pouco do cenário paradisíaco do Nordeste com seus seguidores. Em um vídeo postado nesta quarta feira, onde aparece de biquíni no quarto do resort, Pocah recebeu um comentário diferenciado.

No espaço destinado ao diálogo na publicação, Vera Fischer se convidou para viajar com a cantora. "Que lugar maravilhoso Me leva da próxima vez, viu", escreveu a atriz. Para quem não sabe, Vera é a grande inspiração de Pocah e a responsável pela funkeira ter sonhado em ser uma celebridade. A mãe de Pocah trabalha como empregada doméstica na casa de Vera quando a cantora ainda era criança.

