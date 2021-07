Pocah curte dias de descanso em resort no Nordeste - Reprodução Internet

Pocah curte dias de descanso em resort no NordesteReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:01 | Atualizado 07/07/2021 09:05

Rio - Pocah está comemorando seu aniversário de namoro com Ronan Souza em um resort no Rio Grande do Norte. A funkeira tem compartilhado algumas fotos da viagem nas redes sociais. Em uma das imagens, Pocah mostra suas curvas usando um biquíni branco na piscina do local, que conta com uma vista paradisíaca.

fotogaleria

Publicidade

Ronan Souza e Pocah estão noivos. Eles estão juntos desde 2019 e o rapaz pediu Pocah em casamento depois que ela deixou o "BBB 21". "Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo'. Descanso garantido aqui nesse paraíso do nordeste que eu sou apaixonada", escreveu a cantora, citando um trecho da música "Bipolar", de MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho.