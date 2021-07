Cristiano Ronaldo curte férias em família em iate - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:47 | Atualizado 07/07/2021 08:49

Rio - Cristiano Ronaldo compartilhou com seus seguidores do Instagram algumas fotos de sua viagem de férias em família. O craque está curtindo uns dias de descanso em um iate após a eliminação de Portugal da Eurocopa. Em um dos cliques, Cristiano Ronaldo aparece agarradinho com a namorada, Georgina Rodriguez. Em outra imagem, ele aparece com o filho, Cristiano Ronaldo Jr.

Atualmente, Cristiano Ronaldo está tentando vender seu apartamento de luxo em Manhattan, no Trump Tower, em Nova York. De acordo com o "Insider", o jogador comprou o imóvel em 2015 por 18,5 milhões de dólares, o que daria cerca de R$ 94,1 milhões na cotação atual. No entanto, o craque está vendendo o imóvel por 7,75 milhões de dólares, o correspondente a R$ 39,4 milhões na atual cotação.