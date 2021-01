Whindersson Nunes comemora aniversário em iate com a namorada, Maria Lina Degan Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 07:37 | Atualizado 06/01/2021 07:42

Rio - Whindersson Nunes comemorou seu aniversário de 26 anos, nesta terça-feira, ao lado da namorada, Maria Lina Degan, em um barco. O humorista postou no Instagram uma sequencia de fotos da data. Em uma das imagens, ele aparece deitado no colo da namorada. Nas outras, ele aparece dando um pulo no mar. "Feliz aniversário para mim", escreveu o humorista.

fotogaleria

Publicidade

Mais cedo, Maria Lina fez uma declaração de amor para Whindersson. "Você é o cara mais admirável que já passou pela minha vida. Quando você faz aniversário, quem ganha o presente somos nós que convivemos com você. Te amo, minha vida!", escreveu.