Nicolas Prattes posa com a namorada, Bruna Blaschek Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 08:29

Rio - O ator Nicolas Prattes, de 24 anos, fez uma declaração de amor para a namorada, Bruna Blaschek, no Instagram. Nicolas postou uma foto dos dois abraçadinhos na piscina e filosofou. "Entrou na minha vida como um sol entra num quintal nas manhãs de outono, trazendo conforto, acalento, aquecendo o que o sereno da noite deixou molhado", escreveu.

fotogaleria

Publicidade

Os fãs fizeram muitos elogios ao casal. "Eu amo", disse uma pessoa. "Maravilhosos", comentou outra admiradora. "Lindos", disse uma seguidora. Nicolas Prattes e Bruna começaram a namorar em 2019, depois do término do namoro do ator com a atriz Juliana Paiva, com quem atuou em "O Tempo Não Para".