Giovanna Ewbank Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 16:19

Em um vídeo em seu canal do YouTube, Giovanna Ewbank respondeu algumas curiosidades dos fãs. Nas perguntas, uma seguidora quis saber se a esposa de Bruno Gagliasso é amiga das ex-namoradas do ator.

fotogaleria

Publicidade

"Tenho amizade com a Viviane Sarahyba, que é uma ex-namoradao do Bruno que eu adoro, que acho muito gente boa, tem uma família superlegal. A gente não é melhores amigas, porque nossas vidas não se encontram tanto, mas gosto muito dela. Tem algumas ex que sigo no Instagram, que admiro, que gosto. A Thais Fersoza também é ex dele. Na verdade, o Bruno teve muitas ex. Vamos combinar que eu tenho amizade com bastante gente do meio e ele teve bastante gente do meio que já ficou. Tem algumas pessoas que sou amiga que ele ficou que eu não posso nem falar, porque vocês não sabem", disse Giovanna.



Publicidade

Recentemente, a família ganhou mais um membro. Sem avisar, Bruno, que está em Madri, na Espanha, mandou um cachorrinho de presente a Títi, Bless e Zayn. Apesar de amar a surpresa, Giovanna Ewbank, esposa do ator, não deixou passar uma bronquinha no marido.

"Nossa Páscoa foi marcada com muitas surpresas e amor, pq mesmo @brunogagliasso estando longe, ele se faz presente, SEMPRE, rsrs...ele combinou com nossos amigos do @garranimal de trazer uma nova integrante que foi abandonada na porta do abrigo para nossa casa. Deem as boas vindas pra nossa “SANTA”!!! Por aqui, claro, nós já a amamos muito! e pode ter certeza meu amor @brunogagliasso que a cada xixi e coco dela no sofá, na cama ou no tapete, estaremos SEMPRE LEMBRANDO DE VOCÊ! Kkkkkkkkk...TE AMO! Feliz Páscoa", escreveu Giovanna em suas redes sociais.